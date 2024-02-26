رالي جميل يعلن عن انطلاق نسخته الثالثة بمشاركة أكثر من 100 متسابقة من مختلف أنحاء العالم

(MENAFN
- Golin Mena)
• تسجيل زيادة كبيرة في المشاركة العالمية من 36 دولة مقارنة بـ 15 دولة في النسخة الأولى.
• الرالي يغطي مسافة 1600 كيلومتر عبر حائل والعلا وأملج وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
جدة - المملكة العربية السعودية، 21 فبراير 2024 – أعلن رالي جميل، الرالي الملاحي العالمي الاستثنائي للسيدات في المنطقة، عن موعد انطلاق نسخته الثالثة في الرابع من مارس المقبل تحت عنوان "شغفها يحرك العالم" على أن يتزامن اليوم الختامي للحدث مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس 2024.
وتواصل النسخة الثالثة من رالي جميل نجاحها في استقطاب المتسابقات الموهوبات من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على المساعي الجادة للنساء حول العالم لمواصلة النجاح. ويوضح الحدث أيضاً الدور المحوري الذي تلعبه المرأة السعودية في رسم معالم مستقبل رياضة السيارات، تجسيداً لرؤية المملكة 2030.
وستكون نسخة هذا العام من الرالي عبارة عن رحلة عبر أجمل مدن المملكة، بمشاركة أكثر من 100 متسابقة يمثّلن 36 دولة، بما في ذلك 22 فريقًا محليًا. وتبلغ مسافة الرالي 1600 كيلومتر تمرّ عبر حائل والعلا وأملج وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ما يعني أنه سيربط تراث المملكة الغني وتاريخها العريق مع تطلعاتها الطموحة نحو المستقبل، كما يؤكد التزام رالي جميل لإبراز الطبيعة المتنوعة والحيوية للمملكة أمام أنظار العالم.
ويوفر الرالي للمتسابقات أعلى معايير التدريب ومعدات السلامة والأدوات الملاحية، كما يحظى بالدعم من لجنة النساء في رياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وفي الوقت ذاته، يبرز الرالي التزام المملكة الراسخ نحو تعزيز وتشجيع المشاركة النشطة للمرأة في مختلف الأنشطة الرياضية.
وقال منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات: "في الوقت الذي نستعد فيه لانطلاق النسخة الثالثة، نشعر بالسعادة في ظل الاهتمام المتزايد من المشاركات على المستوى الدولي، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في حجم المشاركة العالمية من 36 دولة مقارنة بـ 15 دولة في النسخة الافتتاحية للرالي. إن هذا المستوى من الحماسة يؤكد التزامنا نحو دعم هدف تمكين المرأة ضمن رؤية المملكة. وبعد قيامنا بإضافة مسارات جديدة تفرض قدراً أعلى من التحدي على المشاركات، فإننا نواصل دعم رياضة السيارات والإسهام في تطويرها على المستويين الإقليمي والعالمي، تجسيداً للقيم الأساسية التي يقوم عليها رالي جميل. وفي هذه المناسبة، يسرّنا الإعراب عن امتناننا لجميع شركائنا والمنظمين والرعاة لدعمنا في تنظيم هذا الحدث".
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