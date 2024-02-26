غرفة تجارة وصناعة "بريكس" تفتتح فرعها الجديد في الإمارات

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) الإمارات العربية المتحدة، دبي– 26 فبراير 2024
أعلنت غرفة تجارة وصناعة مجموعة دول "بريكس"، وهي منظمة غير ربحية حائزة على اعتراف الأمم المتحدة وتكرّس جهودها لتعزيز حركة التجارة والصناعة في الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" والدول الحليفة لها، عن افتتاح مكتبها الفرعي رسمياً في دولة الإمارات، حيث يأتي هذا الافتتاح تزامناً مع انضمام دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وإثيوبيا لتكتل "بريكس" في الأول من يناير الماضي 2024، ليصبح عدد الدول الأعضاء 10 دول، بما فيها الدول المؤسسة للمجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وشهدت الفعالية الافتتاحية حضور ومشاركةً شخصيات بارزة، في مقدّمتهم السيد عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات والمجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"- مجلس التعاون الخليجي. كما شهدت الفعالية حضور ممثلين عن الدول الأعضاء المؤسسين والجدد في مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية بارزة مثل سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية السيد سيدني ليون روميرو، وسعادة القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا في دبي والإمارات الشمالية السيد أندرو تسيبو ليبونا، والسيد أوليغ لافريك، مؤسس ونائب رئيس مجلس الأعمال الروسي، وسعادة القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية السيد أكليلو كيبيدي، وسعادة القنصل التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية السيد أشرف حمدي، وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد رضا أميري.
وأكد السيد عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات والمجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد" -دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية هذا الحدث، قائلاً: "يمثل افتتاح فرع غرفة التجارة والصناعة لمجموعة دول "بريكس" في دولة الإمارات لحظةً تاريخية. هدفنا في دي بي وورلد هو ربط الاقتصادات بشبكات التجارة العالمية بكل سلاسة، وانطلاقاً من حلول سلاسل التوريد المتكاملة التي نقدمها في المنطقة الحرة في جبل علي والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به، فإننا على استعداد تام لتسهيل الممرات التجارية بين أعضاء بريكس".
من جانبه، أعرب السيد رضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب في الإمارات، عن سعادته بتولّي دور المستشار الفخري في مجلس الإدارة، قائلاً: "إن انضمام الدول الجديدة لعضوية مجموعة "بريكس" قد ضاعف عدد الدول الأعضاء مقارنةً بما كانت عليه سابقاً، وأنا على يقين بأن المزيد من الدول ستلحق بالركب مستقبلاً، مما سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جميع البلدان. وفي هذا الصدد، أود أن أهنئ جميع الدول التي انضمّت للمجموعة، وأن أعرب عن خالص تمنيّاتي لهم بالتقدم والازدهار".
بدوره، عبر السيد ساميب شاستري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لمجموعة "بريكس" عن سعادته بافتتاح المكتب الجديد، قائلاً: "يسعدنا وبكل فخر الإعلان عن افتتاح مكتب غرفة تجارة وصناعة مجموعة دول "بريكس" في الإمارات، وتحديداً في مدينة دبي أيقونة الفخامة والجمال. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز أواصر الشراكة العالمية والتجارة الثنائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك. إنّ انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس" يمهد الطريق أمام آفاق واسعة من التعاون المتميز والفرص اللامحدودة، ونتطلع بشغف للانطلاق في هذه المسيرة الرائعة معاً".
وصرّح السيد أنش فيرماني، المدير الإقليمي لفرع غرفة التجارة والصناعة لمجموعة "بريكس" في الإمارات في خطابه قائلاً إن افتتاح فرع غرفة التجارة والصناعة لمجموعة "بريكس" في دولة الإمارات ليس بمجرّد حدثٍ عابر؛ بل خطوة استراتيجية تجسد التزام المنظمة وتفانيها لتحقيق رؤيتها المتمثلة ببناء عالم أكثر ترابطاً وازدهاراً وخلق بيئة مؤاتية لبلوغ آفاق غير مسبوقة من التعاون والنمو، لا سيما وأن غرفة "بريكس" على أتم الاستعداد لتكون نبراساً تهتدي به الجهود الدبلوماسية الاقتصادية في دولة الإمارات.
كما تضمنت الفعالية مراسم كشف النقاب عن الشعار الجديد لغرفة تجارة وصناعة دول "بريكس"، مما أضفى لمسةً من الفخامة على مجرياتها، حيث يرمز الشعار الجديد إلى بزوغ فجر حقبة جديدة لغرفة التجارة والصناعة لمجموعة "بريكس" في الإمارات ويعكس التزام المنظمة بتعزيز سبل التعاون ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
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