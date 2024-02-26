جبال الباحة تستقبل عشاق رياضة الهايكنج

(MENAFN
- Asdaf News)
الباحة – أصداف نيوز:
جذبت جبال منطقة الباحة بمناظرها الخلابة، وتضاريسها المميزة، وأجوائها الساحرة، آلاف السياح من داخل المملكة وخارجها، وخاصة جبل شدا الأعلى والأسفل عشاق رياضة الهايكنج سواءً من السعودية أو منطقة الخليج، بالإضافة إلى عشاق رياضات وألعاب أخرى أكثر إثارة ومغامرة ومتعة، مثل الطيران الشراعي وغيره، ليستمتع السابحون في فضاء تلك المنطقة بأروع أجواء ومناظر طبيعية خلابة.
وبدأ العديد من عشاق رياضات الهايكنج والطيران الشراعي والكيبل المعلق منذ بداية فصل الشتاء، في التوافد على المنطقة وخاصة القطاع التهامي للاستمتاع بإحساس المغامرة، عبر متابعة هواياتهم المفضلة أو ممارستها.
وأشار رئيس فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة عبدالرحمن بن علي الغامدي، إلى اعتماد مسار قمم الباحة الذي يبلغ طوله 175 كيلومتراً, ويمر على قرى تراثية ذات طابع هندسي فريد ومتاحف متنوعة ومناطق جذب سياحي ومتنزهات متنوعة، مؤكداً الحرص على تسليط الضوء على السياحة والثراء البيئي الذي تتمتع به المنطقة من خلال تفعيل رياضة المشي.
وتُعد منطقة الباحة من أكثر الوجهات جذباً للسياحة، ومن أفضلها لممارسة الرياضات الجبلية والمغامرات، لما تتمتع به من أجواء ساحرة وطبيعة خلابة، بالإضافة إلى ما تحتضنه المنطقة من أندية رياضية تتيح تلك الأنشطة. -واس
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