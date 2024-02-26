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جبال الباحة تستقبل عشاق رياضة الهايكنج

2/26/2024 8:18:45 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الباحة – أصداف نيوز:

جذبت جبال منطقة الباحة بمناظرها الخلابة، وتضاريسها المميزة، وأجوائها الساحرة، آلاف السياح من داخل المملكة وخارجها، وخاصة جبل شدا الأعلى والأسفل عشاق رياضة الهايكنج سواءً من السعودية أو منطقة الخليج، بالإضافة إلى عشاق رياضات وألعاب أخرى أكثر إثارة ومغامرة ومتعة، مثل الطيران الشراعي وغيره، ليستمتع السابحون في فضاء تلك المنطقة بأروع أجواء ومناظر طبيعية خلابة.

وبدأ العديد من عشاق رياضات الهايكنج والطيران الشراعي والكيبل المعلق منذ بداية فصل الشتاء، في التوافد على المنطقة وخاصة القطاع التهامي للاستمتاع بإحساس المغامرة، عبر متابعة هواياتهم المفضلة أو ممارستها.

وأشار رئيس فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة عبدالرحمن بن علي الغامدي، إلى اعتماد مسار قمم الباحة الذي يبلغ طوله 175 كيلومتراً, ويمر على قرى تراثية ذات طابع هندسي فريد ومتاحف متنوعة ومناطق جذب سياحي ومتنزهات متنوعة، مؤكداً الحرص على تسليط الضوء على السياحة والثراء البيئي الذي تتمتع به المنطقة من خلال تفعيل رياضة المشي.

وتُعد منطقة الباحة من أكثر الوجهات جذباً للسياحة، ومن أفضلها لممارسة الرياضات الجبلية والمغامرات، لما تتمتع به من أجواء ساحرة وطبيعة خلابة، بالإضافة إلى ما تحتضنه المنطقة من أندية رياضية تتيح تلك الأنشطة. -واس

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