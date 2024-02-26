وزير التعليم العالي يلتقي وفداً إندونيسياً ويعقد معه مباحثات في مجال التعليم العالي واستقطاب الطلبة

MENAFN - Al Wakeel News)التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الإثنين في مكتبه في حرم الوزارة وفداً إندونيسياً ضم في عضويته كل من معالي الدكتور شفرالدين كامبو وزير تنمية الموارد البشرية السابق في إندونيسيا/ رئيس مجلس الأمناء للجامعات الحكومية الإندونيسية السابق، والذي يشغل حالياً منصب رئيس مؤسسة السلام في العالمين الخيرية/ و نائب الرئيس العام لديوان مساجد إندونيسيا/ رئيس رابطة المسلمين الملاويين، كما ضم الوفد كل من : الدكتور علي حسن البحر مستشار الوزير شفر الدين /رئيس هيئة الزكاة لجمعية نهضة العلماء، والسيد نزار مشهدي نائب الأمين العام لديوان مساجد اندونيسيا/ رئيس هيئة الوقف لمئسسة السلام في العالمين/ رئيس مجلس التعاون لرابطة المعهد الإسلامية الإندونيسية، وسعادة السيد أدي فادمو، سفير إندونيسيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد عالم شة الملحق الثقافي الإندونيسي في عمان، وذلك بحضور كل من السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، والسيدة رناد نوفل مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين.



وقد أكد الطرفين على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدين على ضرورة السعي لتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات خاصةً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم خلال اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم (برنامج تنفيذي) بين البلدين، وزيادة استقطاب الطلبة الإندونيسيين للدراسة في الجامعات الأردنية في مختلف التخصصات خاصةً تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية والتي يعامل فيها طلبة الشعوب الإسلامية معاملة الطلبة الأردنيين من حيث دفع الرسوم الجامعية، كما تم مناقشة زيارة وفد أردني لإندونيسيا وإقامة معرض للجامعات الأردنية هناك بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأردنية في جاكرتا.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك 600 طالب وطالبة من إندونيسيا يدرسون حالياً في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.