خبير أمريكي: روسيا تحارب الغرب بمهارة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن روسيا تحارب الغرب بمهارة فائقة.
وأضاف: "وبينما نحاول إلحاق الضرر بروسيا من خلال العقوبات، فإنهم يشنون حربا مالية بمهارة ضد الغرب".
وأشار الخبير الأمريكي إلى أنه تم تصميم مجموعة بريكس خصيصا، للتخلص من هيمنة الولايات المتحدة.
وقال: "لقد تم تصميم مفهوم بريكس بالكامل لإخراج كل من يريد الخروج من تحت هيمنة الولايات المتحدة، ويوجد الآن عدد كبير من الأشخاص يوافقون على هذا النهج".
يوم الجمعة الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وبشكل إجمالي، باتت العقوبات الأمريكية تشمل حوالي 500 فرد ومؤسسة بما في ذلك من دول ثالثة.
RT
MENAFN26022024000208011052ID1107900006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.