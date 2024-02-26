خبير أمريكي: روسيا تحارب الغرب بمهارة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن روسيا تحارب الغرب بمهارة فائقة.



وأضاف: "وبينما نحاول إلحاق الضرر بروسيا من خلال العقوبات، فإنهم يشنون حربا مالية بمهارة ضد الغرب".

وأشار الخبير الأمريكي إلى أنه تم تصميم مجموعة بريكس خصيصا، للتخلص من هيمنة الولايات المتحدة.



وقال: "لقد تم تصميم مفهوم بريكس بالكامل لإخراج كل من يريد الخروج من تحت هيمنة الولايات المتحدة، ويوجد الآن عدد كبير من الأشخاص يوافقون على هذا النهج".



يوم الجمعة الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا.



وبشكل إجمالي، باتت العقوبات الأمريكية تشمل حوالي 500 فرد ومؤسسة بما في ذلك من دول ثالثة.

RT