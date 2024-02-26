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المغرب يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

2/26/2024 8:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


وحذر وزير الخارجية المغربي من الممارسات والقرارات الإسرائيلية التي يمكن أن تزيد التوتر في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.


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