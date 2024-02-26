المغرب يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

المغرب يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
التاريخ
2/26/2024 8:10:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وحذر وزير الخارجية المغربي من الممارسات والقرارات الإسرائيلية التي يمكن أن تزيد التوتر في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
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