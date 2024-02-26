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رونالدو يتجاهل أحداث الديربي بتعليق معتاد

2/26/2024 8:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرج كريستيانو رونالدو قائد النصر، بأول تعليق بعد حسم ديربي الرياض أمام الشباب، أمس الأحد، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واحتفل قائد نادي النصر، رونالدو بطريقة "مشينة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب، حيث توجه البرتغالي إلى جمهور الفريق المنافس واحتفل أمامهم بحركة "غير أخلاقية".
لكن رغم ذلك، تجاهل "الدون" هذه الأحداث ونشر رسالته المعتادة بعد كل مباراة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حيث قال خلالها: "حتى النهاية.. نحن نستمر.. لا نتوقف".
واعتاد "صاروخ ماديرا" على نشر مثل هذه الرسائل لدعم زملائه بعد كل فوز أو تعثر، وذلك لتحفيزهم على تقديم الأفضل كونه قائد الفريق.
ونجح رونالدو في قص شريط الأهداف بالدقيقة 21 عبر ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 22 هدفا معززا صدارته لترتيب هدافي دوري روشن، فيما رفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في وصافة الترتيب خلف الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط، علما بأن "الزعيم" سيواجه الاتفاق مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة ذاتها.

ملاعب

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