أمير قطر يبحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس التطورات في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الديوان الأميري أن أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وأنه أكد خلال اللقاء دعم قطر للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني.
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