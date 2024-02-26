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أمير قطر يبحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس التطورات في غزة

2/26/2024 8:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الديوان الأميري أن أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وأنه أكد خلال اللقاء دعم قطر للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني.













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