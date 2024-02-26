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صحيفة: شركات بولندية تواصل تصدير البضائع إلى روسيا رغم العقوبات

2/26/2024 8:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة رزيكزبوسبوليتا، نقلا عن دراسة أجرتها شركة الاستشارات EY، إن العديد من الشركات البولندية تواصل تصدير البضائع إلى روسيا، متجاوزة العقوبات عبر دول ثالثة.


وأضافت المقالة: "من بين أكثر من مائتي شركة شملها الاستطلاع، تبين أن 47% منها قامت باستيراد أو تصدير السلع والخدمات إلى روسيا وبيلاروس في عام 2022".
ووفقا لنفس البيانات، على الرغم من أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، انخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة 33% وبلغت 11 مليار زلوتي (حوالي 2.75 مليار دولار)، ولكنها في نفس الوقت ارتفعت بالنسبة لدول المجموعة الاقتصادية الأوراسية وتركيا بنسبة 57% – ووصلت إلى 13 مليار زلوتي (حوالي 3.25 مليار دولار).


وتشير الصحيفة إلى أن "معظم هذه المبيعات، حسب اعتقاد خبراء EY، تتم إعادة تصديرها من الدول الآسيوية إلى روسيا، بهدف التحايل على العقوبات وتجاوزها".


وتابعت المقالة القول: "لقد زاد حجم التجارة بنسبة 400% مع الدول ذات الأسواق الصغيرة مثل قرغزستان أو أرمينيا، الأمر الذي ينبغي أن يثير الشكوك".

RT

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