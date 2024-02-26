تاتا مارتينو: تعادلنا بفضل عبقرية ميسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، عقب تعادل فريقه 1-1 أمام لوس أنجلوس جالاكسي، إن لاعبيه اتسموا بشخصية قوية ولعبوا بشكل جيد، بفضل عبقرية ليونيل ميسي، الذي سجل في الوقت القاتل.
وصرح المدرب الأرجنتيني عقب اللقاء "لقد اتسمنا بشخصية قوية لمواصلة السعي ووصلنا إلى التعادل بشكل جيد، بفضل عبقرية ليو".
وأقر مارتينو بأن لوس أنجلوس جالاكسي تفوق على فريقه في الشوط الأول، وأنه كان بوسعه تسجيل هدف قبل الاستراحة.
وتابع "إنتر ميامي كان ضعيفا في الشوط الأول، قبل تحسن الأداء بعد الاستراحة وإجراء التغييرات".
وأشاد المدرب بحارس مرمى فريقه دريك كالندر، الذي تصدى لركلة جزاء أمام ريكي بويج في الدقيقة 12.
وأتم "كالندر كان حاسما مرة أخرى، وتصدى لركلة الجزاء، وعرقل بعض الفرص".
ملاعب
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