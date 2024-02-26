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تاتا مارتينو: تعادلنا بفضل عبقرية ميسي

2/26/2024 8:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، عقب تعادل فريقه 1-1 أمام لوس أنجلوس جالاكسي، إن لاعبيه اتسموا بشخصية قوية ولعبوا بشكل جيد، بفضل عبقرية ليونيل ميسي، الذي سجل في الوقت القاتل.
وصرح المدرب الأرجنتيني عقب اللقاء "لقد اتسمنا بشخصية قوية لمواصلة السعي ووصلنا إلى التعادل بشكل جيد، بفضل عبقرية ليو".
وأقر مارتينو بأن لوس أنجلوس جالاكسي تفوق على فريقه في الشوط الأول، وأنه كان بوسعه تسجيل هدف قبل الاستراحة.
وتابع "إنتر ميامي كان ضعيفا في الشوط الأول، قبل تحسن الأداء بعد الاستراحة وإجراء التغييرات".
وأشاد المدرب بحارس مرمى فريقه دريك كالندر، الذي تصدى لركلة جزاء أمام ريكي بويج في الدقيقة 12.
وأتم "كالندر كان حاسما مرة أخرى، وتصدى لركلة الجزاء، وعرقل بعض الفرص".

ملاعب

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