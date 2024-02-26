زيلينسكي ينتظر ميراج الفرنسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي، لقناة LCI التلفزيونية الفرنسية، إن أوكرانيا تناقش مع فرنسا إمكانية تسليم مقاتلات ميراج للجانب الأوكراني.
وفي وقت سابق، حث سفير أوكرانيا لدى فرنسا فاديم أوملشينكو، في مقابلة مع صحيفة Point، على عدم تصديق الشائعات حول احتمال نقل مقاتلات من طراز Mirage 2000D إلى كييف.
ورد زيلينسكي على سؤال القناة التلفزيونية، عما إذا كان يعتقد أن فرنسا ستزود كييف بمقاتلات ميراج: "نعم، نحن نتحدث عن هذه المقاتلات".
RT
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