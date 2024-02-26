زيلينسكي ينتظر ميراج الفرنسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي، لقناة LCI التلفزيونية الفرنسية، إن أوكرانيا تناقش مع فرنسا إمكانية تسليم مقاتلات ميراج للجانب الأوكراني.



وفي وقت سابق، حث سفير أوكرانيا لدى فرنسا فاديم أوملشينكو، في مقابلة مع صحيفة Point، على عدم تصديق الشائعات حول احتمال نقل مقاتلات من طراز Mirage 2000D إلى كييف.

ورد زيلينسكي على سؤال القناة التلفزيونية، عما إذا كان يعتقد أن فرنسا ستزود كييف بمقاتلات ميراج: "نعم، نحن نتحدث عن هذه المقاتلات".

RT