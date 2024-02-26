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كلوب: هذا اللاعب سيوقع مجددا مع ليفربول

2/26/2024 8:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بقدرات أحد اللاعبين الحاليين في صفوف الريدز.
وتوج ليفربول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمس الأحد، عقب التغلب على تشيلسي بهدف نظيف.
وقال كلوب في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة تويتر "أنا متأكد أن واتارو إندو سيوقع عقدا طويل الأمد مع ليفربول".
وأضاف المدرب الألماني "قد يكون عمر إندو 31 عاما في جواز السفر، ولكنه مثل الماكينة".
وكان إندو قد انتقل من شتوتجارت إلى ليفربول في الصيف الماضي نظير 20 مليون يورو، ولديه عقد مع الريدز حتى صيف 2027.
وخاض واتارو إندو 29 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ملاعب

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