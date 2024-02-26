كلوب: هذا اللاعب سيوقع مجددا مع ليفربول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بقدرات أحد اللاعبين الحاليين في صفوف الريدز.
وتوج ليفربول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمس الأحد، عقب التغلب على تشيلسي بهدف نظيف.
وقال كلوب في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة تويتر "أنا متأكد أن واتارو إندو سيوقع عقدا طويل الأمد مع ليفربول".
وأضاف المدرب الألماني "قد يكون عمر إندو 31 عاما في جواز السفر، ولكنه مثل الماكينة".
وكان إندو قد انتقل من شتوتجارت إلى ليفربول في الصيف الماضي نظير 20 مليون يورو، ولديه عقد مع الريدز حتى صيف 2027.
وخاض واتارو إندو 29 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
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