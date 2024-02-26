فولودين يدعو البرلمانيين السعوديين في الرياض لزيارة روسيا العام الجاري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، خلال اجتماعهما في الرياض، قضايا تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.



أفادت بذلك وكالة "نوفوستي"، حيث دعا فولودين، خلال اللقاء، البرلمانيين السعوديين لزيارة روسيا عام 2024، وتابع: "لقد ناقشنا مسألة توقيع اتفاقية بين مجلس الدوما الروسي ومجلس الشورى السعودي، وسيكون من الصواب القيام بذلك أثناء زيارتكم لنا في روسيا".

وقال فولودين: "إن حجم التجارة بين بلدينا آخذ في النمو، ويتعين القول إننا نعمل بشكل أكثر نشاطا في مجال التعاون الإنساني. لهذا، فمن المهم جدا بالنسبة لنا أن يصبح عملنا منهجيا، ونحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة على مستوى رؤساء الدول: ملك المملكة العربية السعودية والرئيس الروسي".

ووفقا لرئيس مجلس الدوما، فإن أحد الجوانب المهمة لتطوير الحوار البرلماني سيكون إدخال أشكال جديدة للتعاون.

RT