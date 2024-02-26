سالدو: زيلينسكي وآلته الإعلامية يتعمدون تقليل خسائرهم الحقيقية بـ10 مرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو عدم صحة تصريحات الرئيس الأوكراني ودعايتة الإعلامية حول خسائر كييف، وشبهها بما كان ينتهجه وزير الدعاية النازية عند هتلر جوزيف غوبلس.



وأكد سالدو في قناته على تطبيق "تلغرام" أن زيلينسكي يتعمد التقليل من حقيقة أرقام خسائر الجيش الأوكراني بـ"10 مرات على الأقل".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022 بلغت 31 ألف قتيل.



وأضاف سالدو: "إن زيلينسكي وآلته الدعائية يكذبون على مبدأ غوبلس: إنهم يحاولون زرع هذه الكذبة الصارخة في رؤوس الأوكرانيين البائسين، ويكررونها عدة مرات.. لقد قلل من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بمقدار 10 مرات".



ووفقا له، فإن "هدف نظام كييف هو إقناع الأوكرانيين بعدم الخوف من الخدمة في القوات المسلحة".



وأردف حاكم مقاطعة خيرسون: "مع ذلك، وبالنظر إلى المقاومة الشرسة التي يبديها الأوكرانيون العاديون في وجه مفوضي الخدمة العسكرية، فإن حكايات "لا خسائر" لم تعد صالحة للاستهلاك".



وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في 20 فبراير الجاري، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت 166 ألف قتيل وجريح فقط خلال الهجوم المضاد الفاشل منذ 4 يونيو 2023.

RT