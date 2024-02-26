Monday, 26 February 2024 04:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجموعة من أكاديميي اليرموك يشاركون في ورشة عمل تدريب المدربين

2/26/2024 8:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك في ورشة عمل تدريب المدربين (TOT) حول كيفية تسريع عملية التعلم لتمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، والتي جاءت ضمن مشروع "منهجية البحث النوعي: التعلم من خلال التطبيق في جامعة اليرموك"، التي تنفذه جامعة اليرموك وجامعة أمستردام، حيث أشرف على الورشة المدربان أراش كارجر، ودنيا فان من هولندا.
وشارك في فعاليات الورشة كلا من الدكتورة ريم الخاروف، والدكتورة اريج الرفاعي، والدكتورة نيهال طلافحة، والدكتور واصف السخاينة، والدكتور خزيم الخالدي، والدكتور علي شحاده، والدكتورة نوزت ابو العسل، والدكتورة أمل الناطور، والدكتور ابراهيم درويش، والدكتورة ربى العكش، والدكتور رامي طشطوش عبر تقنية "زووم"، وتهدف الورشة إلى تمكين الأساتذة الجامعيين من خلال تزويدهم باستراتيجيات تدريبية متقدمة، وتعزيز بيئة تعليمية أكثر ديناميكية وفعالية.
وتضمنت الورشة نهج تدريب المدربين (TOT)، وهي منهجية تهدف إلى تزويد المدربين بالمهارات اللازمة لتدريب الطلبة ليصبحوا مدربين وقادة للمستقبل بشكل فعال، حيث أن هذا النهج لا يؤكد على أهمية معرفة المحتوى فحسب، بل على منهجيات نقل هذه المعرفة بشكل فعال.
وسلطت ورشة العمل الضوء على الأدوار والمسؤوليات المحورية للمدرب، مع وكيفية تحقيق التوازن بين كونه مزودًا للمعلومات وميسرًا للتعلم، فتم خلال الورشة توجيه المدربين حول كيفية إنشاء بيئة تعليمية جذابة وآمنة، وتشجيع المشاركة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتدربين والمتعلمين.
كما تضمنت الورشة موضوعات حول كيفية فهم أساليب التعلم والتفضيلات المختلفة، سيما وأن المتدربين يستوعبون المعلومات بطرق مختلفة، فتم تدريب أعضاء هيئة التدريس لتصميم استراتيجيات التدريس الخاصة بهم، مما يجعل التعلم أكثر سهولة وتأثيرًا.
وأوضح المشرفان على الورشة الاختلافات الجوهرية بين التدريس والتدريب، مع التركيز بشكل خاص على التطبيق العملي للمهارات في التدريب، وتصميم جلسات تعليمية وأنشطة لتكون أكثر تفاعلية وموجهة نحو التطبيق العملي، وتتجاوز النماذج التقليدية القائمة على المحاضرات.
كما غطت الورشة العملية الشاملة لتصميم التدريب، وتطويره، وتنفيذه، وتقييمه، وتم توجيه أعضاء هيئة التدريس على كيفية إنشاء برامج تدريبية فعالة تستجيب لاحتياجات المتعلمين وأهداف نظام التعليم.
منسقة التدريب الدكتورة ريم الخاروف أكدت على ان مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في ورشة تدريب المدربين هذه تمثل استثماراً كبيراً في مستقبل التعليم، موضحة انه ومن خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات الحديثة، تهدف هذه الورش والبرامج التدريبية المكثفة إلى رفع مستوى الممارسات التطبيقية لأعضاء الهيئة التدريسية وصقل مهاراتهم وتعزيز قابليتهم للتعامل مع أنواع مختلفة من متلقي المعلومة من خلال تزويدهم برؤى ومنهجيات جديدة في مجال التدريب والتعليم الحديث.













MENAFN26022024000208011052ID1107899993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث