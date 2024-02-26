الاحتلال يقتحم حي سطح مرحبا في البيرة
التاريخ
2/26/2024 8:09:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا بالبيرة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة.
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