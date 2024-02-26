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الاحتلال يقتحم حي سطح مرحبا في البيرة

2/26/2024 8:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا بالبيرة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة.

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