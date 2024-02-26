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نائب لبناني: العدوان الإسرائيلي على بعلبك لن يمر دون رد

2/26/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- هدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب اللبناني حسن فضل الله إسرائيل، مؤكدا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط بعلبك - شرق البلد وبعض قرى الجنوب، "لن تمر دون رد".

وقال فضل الله في تصريح: "نحن نقول للعدو أن نار المقاومة حارقة، وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا"، مضيفا: "يظن العدو أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك والقرى اليوم، لكن المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تماديه في عدوانه على القرى والبلدات، وستفاجئه كما فاجأته اليوم، والعدوان على بعلبك لن يمر دون رد".

وأكد أن "نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "نفذ غارات جوية على مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع"، مشيرا إلى أن "القصف على البقاع جاء ردا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة وإسقاطها".

وتعد هذه المرة الأولى، التي تشن فيها إسرائيل غارات في منطقة بعلبك، الواقعة في منطقة البقاع اللبناني، منذ اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وتشن إسرائيل غارات بشكل مستمر في القرى الحدودية جنوب لبنان، وتستهدف بين حين وآخر، عناصر لحزب الله في عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا.


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