Monday, 26 February 2024 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز الفلك الدولي: الاثنين 11 مارس غرة رمضان فلكياً

2/26/2024 8:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 غرة شهر رمضان المبارك فلكياً.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير الجاري وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إن الاقتران المركزي سيحدث في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريباً، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

وأضاف: بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس واستناداً على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين خاصة من الأجزاء الغربية.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 10 مارس، أوضح عودة أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في أبوظبي تظهر أن القمر يغيب بعد 10 دقائق من غروب الشمس وعمره 04 ساعات و45 دقيقة وبعده عن الشمس 3 درجات، وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس وعمره 06 ساعات و22 دقيقة وبعده عن الشمس 3.4 درجة.

وقال إن رؤية الهلال يوم الاثنين 11 مارس ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي حيث يمكن لمن يرغب برؤيته في ذلك اليوم النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي مكشوف، والبحث عن الهلال قريبا من المنطقة التي غابت عندها الشمس، في حينها سيبدو الهلال نحيلا وقريبا من الأفق وسرعان ما سيغيب هو الآخر بعد غروب الشمس بحوالي 60 إلى 80 دقيقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN26022024000110011019ID1107899925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث