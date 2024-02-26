مكتوم بن محمد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات الصف الثاني

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تخريج منتسبي «برنامج قيادات الصف الثاني» الذي تنظمه وزارة المالية بهدف إعداد القيادات الواعدة للقطاع المالي الحكومي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت تخريج منتسبي "برنامج قيادات الصف الثاني" الذي تنظمه وزارة المالية بهدف إعداد القيادات الواعدة للقطاع المالي الحكومي».

وأضاف سموه: «نطمح من خلال البرنامج إلى تأهيل جيلٍ جديد من القيادات يقود مستقبل الإمارات ومسيرتها التنموية على أسسٍ من الريادة والابتكار».

وتابع سموه: «لدينا كوادر إماراتية أعتبرها ثروة وطنية وشرياناً للتطوير، ومن خلال قدرتها على استشراف المستقبل، ومواكبة المتغيرات العالمية سنحقق ريادة القطاع المالي عالمياً».

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