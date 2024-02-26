مكتوم بن محمد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات الصف الثاني

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تخريج منتسبي «برنامج قيادات الصف الثاني» الذي تنظمه وزارة المالية بهدف إعداد القيادات الواعدة للقطاع المالي الحكومي.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت تخريج منتسبي "برنامج قيادات الصف الثاني" الذي تنظمه وزارة المالية بهدف إعداد القيادات الواعدة للقطاع المالي الحكومي».
وأضاف سموه: «نطمح من خلال البرنامج إلى تأهيل جيلٍ جديد من القيادات يقود مستقبل الإمارات ومسيرتها التنموية على أسسٍ من الريادة والابتكار».
وتابع سموه: «لدينا كوادر إماراتية أعتبرها ثروة وطنية وشرياناً للتطوير، ومن خلال قدرتها على استشراف المستقبل، ومواكبة المتغيرات العالمية سنحقق ريادة القطاع المالي عالمياً».
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