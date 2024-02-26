استاد آل نهيان يستضيف مباراة الأبيض مع اليمن في التصفيات المشتركة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة.
وستُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الحادي والعشرين من شهر مارس المقبل، فيما تٌقام مباراة الجولة الرابعة (الإياب) في استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية يوم 26 مارس
ويتصدر الأبيض المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين على نيبال برباعية نظيفة ، والبحرين بهدفين دون مقابل، ويأتي المنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ,واليمن في المركز الثالث كذلك بــ 3 نقاط، في حين يحتل منتخب نيبال المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.
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