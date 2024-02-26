استاد آل نهيان يستضيف مباراة الأبيض مع اليمن في التصفيات المشتركة

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة.

وستُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الحادي والعشرين من شهر مارس المقبل، فيما تٌقام مباراة الجولة الرابعة (الإياب) في استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية يوم 26 مارس

ويتصدر الأبيض المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين على نيبال برباعية نظيفة ، والبحرين بهدفين دون مقابل، ويأتي المنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ,واليمن في المركز الثالث كذلك بــ 3 نقاط، في حين يحتل منتخب نيبال المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

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