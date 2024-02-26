الإمارات تحصد 7 ميداليات في بطولة قطر للدراجات المائية

حقق أبطال الإمارات نتائج مميزة في بطولة قطر للدراجات المائية، التي أقيمت على شاطيء كتارا، بمشاركة المحترفين في 4 فئات رئيسية للدراجات المائية من مختلف أنحاء العالم.

ونجح أبطال الإمارات في إحراز 7 ميداليات ملونة وصعود منصة التتويج 7 مرات.

وسيطر أبناء الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة واقف محترفين "جي بي" بحلول سلطان الحمادي، في المركز الأول، وسلمان العوضي، في المركز الثاني، وعمر عبد الله راشد، ثالثا.

وفي فئة جالس "ستوك" استمرت السيطرة الإماراتية بحلول عبد الله الحمادي، في المركز الأول، وعامر حوير، ثانيا، وسلمان العوضي، في المركز الثالث، واستمرت السيطرة في فئة الحركات الاستعراضية بتحقيق راشد الملا، المركز الأول وأفضل استعراض.

وهنأ جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الفائزين في بطولة قطر، مؤكدا أن تفوق أبناء الإمارات في المنافسة هو امتداد طبيعي للنجاحات الكبيرة التي يحققونها في بطولات الدراجات المائية المختلفة.

وأكد الجناحي أن مشاركات متسابقي الإمارات لن تتوقف عند بطولة قطر؛ إذ يطمح الاتحاد إلى الدفع بالدراجين في بطولات دولية عديدة لإكسابهم الخبرات المطلوبة وتوسيع دائرة الأبطال لضمان مواصلة الأجيال والحفاظ على الريادة الإماراتية في كافة المسابقات الدولية.

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