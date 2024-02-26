عائلات الرهائن الإسرائيليين تدعو إلى مسيرة ضخمة من غزة للقدس

أعلن المقر الرئيسي لعائلات الرهائن الاسرائيليين، أن العائلات تدعو المواطنين إلى تنظيم "مسيرة ضخمة"، تنطلق من حدود غزة بعد غد الأربعاء، وصولا إلى القدس، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين، بأن المسيرة تأتي في الوقت الذي تتفاوض فيه إسرائيل على اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح الرهائن.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من موقف سيارات كيبوتس "رعيم" في جنوب إسرائيل، وأن تمر عبر سديروت، حيث ستقيم عائلات الرهائن مراسم بالقرب من مركز الشرطة في المدينة، ثم ستستمر في السير إلى "كريات جات" و"بيت جوفرين" و"بيت شيمش"، حتى تصل إلى القدس يوم السبت.

وأوضح مقر عائلات الرهائن أن "عودة الرهائن هي المهمة الوطنية لشعب إسرائيل بأكمله".





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