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جماهير ريال مدريد تحتفل مبكرًا بقدوم مبابي

2/26/2024 7:19:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفل جمهور ريال مدريد، مبكرًا بكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قبل انتقاله المحتمل إلى صفوف الميرنغي، بداية من الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "آس" مقطع فيديو لبيع أوشحة لجمهور ريال مدريد أمام ملعب سانتياغو برنابيو، تحمل اسم وصورة مبابي، رغم أنه لا يزال لاعبا في باريس حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مبابي تقدم بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، لحماية صوره وعلاماته التجارية المختلفة، ومنها الجمل الشهيرة التي يرددها، بهدف منع استغلال علاماته التجارية، حتى لا يتربح أحد من ورائه.

وسبق أن نوهت إذاعة "مونت كارلو"، أنه في حالة انتهاك حقوق مبابي من قبل أي متجر، سيكون من حق اللاعب الفرنسي، تقديم شكوى قانونية ضده.

ولم تهتم جماهير ريال مدريد بهذه الأمور، حيث أظهرت شعورها بسعادة شديدة، لاقتراب انضمام النجم الفرنسي مبابي إلى صفوف الميرنغي، كونه يعتبر النجم الأهم والأبرز حاليًا في عالم كرة القدم، مع النجم النرويجي الشاب آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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