«أمنية» تحقق أمنيات 6 أطفال مرضى بالسرطان

ساهم التعاون المتواصل بين مؤسسة «تحقيق أمنية»، ووزارة الداخلية، ومدينة برجيل الطبية، في تحقيق أمنيات 6 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 - 14 عاماً، من مرضى السرطان، والذين يتلقّون العلاج في مدينة برجيل الطبية، المستشفى الرباعي الرائد التابع لشركة برجيل القابضة.

شهد الحفل، الذي نظّمته المؤسسة بالتعاون مع وزارة الداخلية في مبنى مدينة برجيل الطبية، حضور العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ورولا أبو منّة عضو مجلس إدارة مؤسسة "تحقيق أمنية"، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية، وإبراهيم أبو غيدا رئيس قسم الأطباء لمدينة برجيل الطبية والطاقم الطبي والإداري في مدينة برجيل الطبية، بالإضافة إلى شرطة السعادة وشخصيات الشرطة الكرتونية وأسر الأطفال.

وتمّ تحقيق أمنيات الأطفال، التي تنوّعت ما بين أداء العمرة، والحصول على أجهزة آيباد برو، وآيفون، وسيارات الشرطة الإلكترونية، وسيارات الإسعاف الصغيرة، والذهاب للتسوّق وشراء الألعاب.

وتوجه هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية وإلى أصحاب الأيادي البيضاء على تعاونهم ودعمهم المتواصل وإلى إدارة "مدينة برجيل الطبية" في أبوظبي، على رعايتهم المُتميّزة للمرضى.

وأكد العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، الحرص على المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات في سبيل دعم جهود حماية المجتمع وتوفير البيئة الصحية الآمنة لجميع أفراده، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وقال ابراهيم أبو غيدا رئيس قسم الأطباء لمدينة برجيل الطبية إن رؤية هذه الأمنيات تتحقّق، تملأ قلوبنا بسعادة غامرة، إنه لشرف عظيم أن نقف مع هؤلاء الأطفال الشجعان وأسرهم، ونذكّرهم بأنه حتى في مواجهة الشدائد يمكن للأحلام أن تُصبح حقيقة.

وأضاف: نرغب بأن ننشر مشاعر الاطمئنان في قلوب جميع العائلات بأننا ملتزمون بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم في هذه الرحلة.

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