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مصر تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

2/26/2024 7:19:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لبلاده.

وأوضح المصيلحي، اليوم، أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي ثلاثة أشهر ونصف.

وأشار إلى أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من السكر يكفي ستة أشهر ومن الزيوت النباتية خمسة أشهر.

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