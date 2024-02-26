مصر تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لبلاده.
وأوضح المصيلحي، اليوم، أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي ثلاثة أشهر ونصف.
وأشار إلى أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من السكر يكفي ستة أشهر ومن الزيوت النباتية خمسة أشهر.
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