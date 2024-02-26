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مصر تستعد للإعلان عن طرحاً عالمياً لإدارة وتشغيل المطارات قريباً

2/26/2024 7:19:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيراً إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات المصرية بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

‏وأضاف محمد حلمي في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، ‏أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال العام 2024.

وأكد وزير الطيران المدني المصري أن مصر تدرس حالياً آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار القاهرة.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في نوفمبر الماضي، إن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكداً: «لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة»، وذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية.

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