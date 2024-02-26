قطار بضائع في الهند يجتاز 70 كيلومتراً بلا سائق

أعلنت هيئة السكك الحديد الهندية، اليوم، أنها أمرت بإجراء تحقيق بعد أن اجتاز قطار شحن مسافة 70 كيلومتراً من دون سائق شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم هيئة «نورذيرن ريلويز»، ديباك كومار، في اليوم التالي للحادث: «لقد أمرنا بإجراء تحقيق»، لافتاً إلى عدم تسجيل إصابات.

وسافرت نحو خمسين عربة محملة بالحصى الأحد منفردة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من ولاية جامو وكشمير الشمالية إلى البنجاب في شمال البلاد، قبل أن تعترض طريقها كتل خشبية موضوعة على السكك الحديد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع بعد مغادرة القطار محطة جامو حيث كان متوقفاً للسماح بتغيير الطاقم.

وبعد وقت قصير من نزول السائق وزميله، بدأ القطار بالتنقل وحده على المنحدر. وقد أُغلقت كل التقاطعات بين السكك والطرقات على مسار القطار لمنع وقوع أي حوادث.

وشهدت الهند، التي تضم إحدى أكبر شبكات السكك الحديد في العالم، عدداً كبيراً من حوادث القطارات المميتة في تاريخها.

ومع ذلك، فقد تحسن الوضع على صعيد السلامة في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات والتحسينات التكنولوجية.

ولا يزال الحادث الأكثر دموية في تاريخ البلاد هو ذلك الذي وقع في 6 يونيو 1981 عندما سقطت سبع عربات من قطار كان يعبر جسراً في ولاية بيهار (شرق)، ما تسبب في مقتل ما بين 800 وألف شخص.