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بعد ضياع حلمه.. كرم جابر يعتزل المصارعة

2/26/2024 7:19:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المصارع المصري كرم جابر، اعتزال اللعبة بشكل نهائي، بعد ضياع حلم مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

وكتب كرم جابر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك"، أن الإصابة منعته من خوض بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وأشار جابر إلى أنه سيتجه إلى التدريب لنقل خبراته للاعبي المنتخبات، متمنيًا التوفيق لكل المصارعين في التأهل للأولمبياد وتمثيل مصر.

وحقق كرم جابر، الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004، بجانب الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.

وحصد كرم جابر، لقب الفضية في بطولتي العالم للمصارعة الرومانية عامي 2002 و2003.

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