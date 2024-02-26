بعد ضياع حلمه.. كرم جابر يعتزل المصارعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المصارع المصري كرم جابر، اعتزال اللعبة بشكل نهائي، بعد ضياع حلم مشاركته في أولمبياد باريس 2024.
وكتب كرم جابر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك"، أن الإصابة منعته من خوض بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية المؤهلة إلى أولمبياد باريس.
وأشار جابر إلى أنه سيتجه إلى التدريب لنقل خبراته للاعبي المنتخبات، متمنيًا التوفيق لكل المصارعين في التأهل للأولمبياد وتمثيل مصر.
وحقق كرم جابر، الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004، بجانب الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.
وحصد كرم جابر، لقب الفضية في بطولتي العالم للمصارعة الرومانية عامي 2002 و2003.
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