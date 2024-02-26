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الاحتلال يداهم منزلا قيد الإنشاء غرب سلفيت

2/26/2024 7:08:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصفحة جنوب البلدة، وداهمت المنزل، واحتجزت شابين في الموقع.

يتبع..

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