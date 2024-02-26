الاحتلال يداهم منزلا قيد الإنشاء غرب سلفيت

الاحتلال يداهم منزلا قيد الإنشاء غرب سلفيت
التاريخ
2/26/2024 7:08:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصفحة جنوب البلدة، وداهمت المنزل، واحتجزت شابين في الموقع.
يتبع..
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