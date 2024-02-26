الأونروا: الإمدادات الداخلة إلى القطاع انخفضت 50% مقارنة بشهر يناير

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، أن المساعدات الواردة إلى قطاع غزة قليلة للغاية والإمدادات الداخلة إلى القطاع انخفضت بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير.

وقالت الوكالة في بيان إنه "مع تواصل القتال خصوصا في شمال غزة ودير البلح وخان يونس يستمر ارتفاع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية"، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن تزيد المساعدات ولا تنخفض لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون ظروفا يائسة".

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، قال إنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة في قطاع غزة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لذلك.

وقال المسؤول الأممي إنه "منذ 23 يناير الماضي لم تتمكن الفرق من إيصال المساعدات، ونحن نحذر من مجاعة تلوح في الأفق، ونطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم".

ودخلت الحرب في غزة الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.



