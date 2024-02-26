جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد ماجد نبهان في مخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الشاب ماجد عوض نبهان من مخيم جنين.
وانطلق موكب التشييع بعد إحضار جثمان الشهيد من مستشفى رفيديا، من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة ومخيمها، وردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا.
وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في مخيم جنين، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد المخيم الكبير ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
وندد المتحدثون خلال كلمات ألقيت أثناء التشييع بهذه العملية الإجرامية ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها، ومؤكدين أن جرائم الاحتلال لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع.
وكان قد أُعلن عن استشهاد الشاب نبهان فجر اليوم في مستشفى رفيديا في نابلس، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.
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