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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد ماجد نبهان في مخيم جنين

2/26/2024 7:08:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الشاب ماجد عوض نبهان من مخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع بعد إحضار جثمان الشهيد من مستشفى رفيديا، من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة ومخيمها، وردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في مخيم جنين، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد المخيم الكبير ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وندد المتحدثون خلال كلمات ألقيت أثناء التشييع بهذه العملية الإجرامية ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها، ومؤكدين أن جرائم الاحتلال لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع.

وكان قد أُعلن عن استشهاد الشاب نبهان فجر اليوم في مستشفى رفيديا في نابلس، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.

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