مصر تحذر إسرائيل وأمريكا.. مصالحكم في خطر خلال شهر رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك مشاورات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة قبل حلول شهر رمضان.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية، إن مصادر مصرية، وأخرى دبلوماسية غربية في القاهرة، كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن التحركات الرامية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وعن تحذيرات مصرية لأمريكا وإسرائيل من خطورة المساعي الإسرائيلية لمواصلة حرب غزة خلال شهر رمضان وسط تشكيك أوروبي بنوايا رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن وقف حرب غزة.

وأكدت القناة العبرية أنه خلال الأيام الأخيرة الماضية، جرت اتصالات رفيعة المستوى، بين مسؤولين مصريين وآخرين إسرائيليين وأمريكيين، حذرت مصر خلالها من خطورة المساعي الإسرائيلية الرامية لشن عملية عسكرية في رفح قبيل شهر رمضان.

وقالت القناة إن المسؤولين المصريين حذروا، من أن هذا الأمر "سيضع المصالح الأمريكية والإسرائيلية في دول المنطقة تحت خطورة داهمة، نظرا لطبيعة الشهر والتجمعات الكبيرة اليومية التي تحصل خلاله ومهاجمة المصالح المرتبطة بالدول الداعمة لتل أبيب".

وفي سياق آخر، قالت تقارير عبرية إنه قد تعزز في إسرائيل إسرائيل الاعتقاد أنه لا يمكن إنهاء القتال مع حماس في قطاع غزة بدون الاهتمام بقضية رفح- حيث تعتقد إسرائيل أنه يوجد هناك وسائل القتال المتقدمة لحماس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن أمس أنه سيعقد جلسة لكابينيت الحرب للمصادقة على مخططات الحرب العملياتية لشن عملية في رفح بما يشمل إخلاء السكان المدنيين، حتى يتجنب توتر محتمل مع مصر حول العملية المرتقبة.

فيما ذكر موقع "واينت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أنه من المرجح أن تعرض إسرائيل أمام مصر خطتها ضد الكتائب الأربع التابعة لحماس والتي بقيت هناك حتى لا تفاجئ المصريين.

إضافة إلى ذلك، سيكون على إسرائيل التنسيق مع المصريين العمل على العائق تحت الأرض الذي تريد إسرائيل أن تبنيه لمنع التهريب في المستقبل.