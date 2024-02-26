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حرمان رئيس نادي السلط من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم

2/26/2024 7:08:27 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    حرمان رئيس نادي السلط من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم 02/26/2024 - 14:50 عمان ن

    قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، فرض عقوبات على نادي السلط، بسبب مخالفته لتعليمات الرقابة المالية.

    وقررت اللجنة حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

    كما تقرر تقييد تسجيل لاعبي فريق الكرة بـ 20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا خلال الموسم الكروي 2024-2025.

    واللجنة أيضا قررت لفت نظر عدد من المدربين الذين سبق وأن اشرفوا على تدريب فريق السلط في الفترة الماضية.

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