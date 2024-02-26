حرمان رئيس نادي السلط من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم

(MENAFN
- Amman Net)
الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي يتوقع أن تكون أسعار الخضار والفواكه معتدلة في شهر رمضان.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا للعام الجامعي 2024-2025.
الرائد نبيل الرواشدة من إدارة مكافحة المخدرات يؤكد أن القانون يتعامل مع الشخص المتعاطي على انه مريض وضحية للمادة المخدرة في حال اعترف بذنبه وتوجه للعلاج عبر المراكز المعنية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
مصادر طبية فلسطينية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، تعلن استشهاد شاب من مخيم جنين، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين.
الولايات المتحدة تعلن أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس قادت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح محتجزين، ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.
تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
حرمان رئيس نادي السلط من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم 02/26/2024 - 14:50 عمان ن
قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، فرض عقوبات على نادي السلط، بسبب مخالفته لتعليمات الرقابة المالية.
وقررت اللجنة حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.
كما تقرر تقييد تسجيل لاعبي فريق الكرة بـ 20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا خلال الموسم الكروي 2024-2025.
واللجنة أيضا قررت لفت نظر عدد من المدربين الذين سبق وأن اشرفوا على تدريب فريق السلط في الفترة الماضية.
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