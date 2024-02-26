لليوم الثاني .. تصريحات رئيس الوزراء حديث مواقع التواصل .. استمع 02/26/2024 - 15:05 عمان نت-هلا محاسن

لليوم الثاني على التوالي تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلقت نعمة: يا ريت تنزلو على الشمال لانه هاد بس يعتبر انزال في ظل المجاعه، والجسر البري كل العالم بيعرف عنه فلا يوجد داعي لانكاره حياة الصهينه اصبحت في هذا الزمان المذل للمسلمين اهم من حياة الذين يموتون من القصف والمجاعه سياحسب الجميع عند الله وباذن الله غزه ستنتصر لان الله معها وهذا يكفيها.



وقال حسين محادين: لهم سلطه وهي الممثل #الشرعي و #الوحيد للشعب الفلسطيني .. الأردن ليس بحاجة لتبرير مواقفة لأي كان، والتي دفع ثمنها غاليا من دماء أبناءه الزكية " شهداءه الابرار" على ارض فلسطين والاردن.



ونشرت آلاء الفارس: جلالة الملك والحكومه والشعب واللجان الاهليه كلها بتقدم مساعدات وبكميات كبيره جدا بالاضافه الى الدعم النقدي الكبير من اهل الخير وهاذا واجبنا الاخلاقي والديني تجاه الاهل بقطاع غزه ولكن اغلب هاذه الحملات مااخذت حقها من تغطيه الاعلاميه كون الجميع بشتغل من اجل مرضاة الله عز وجل والاجر والثواب.

وأضاف خالد العزازة: حكومتك إدانة الجسر البري على لسان وزير زراعه وادان السماسرة الزراعيين معاليك لسنا أطفال روضه نحن شعب وواعي..أغلق المعبر لوقف المشككين الي بيضايقوكم.

وعلق فايز: الجسر البري وهمي لا وجود له ، دور الأردن واضح جدا تجاه القضية الفلسطينية ، الأردن اكثر دولة وقفت مع فلسطين ، بحيث يوجد تيارات تصدر اشاعات لتشويه دور الأردن الشريف ، مافي دولة وقفت مع فلسطين قد الأردن.



كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.



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