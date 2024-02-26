لليوم الثاني .. تصريحات رئيس الوزراء حديث مواقع التواصل .. استمع

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- Amman Net)
الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي يتوقع أن تكون أسعار الخضار والفواكه معتدلة في شهر رمضان.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا للعام الجامعي 2024-2025.
الرائد نبيل الرواشدة من إدارة مكافحة المخدرات يؤكد أن القانون يتعامل مع الشخص المتعاطي على انه مريض وضحية للمادة المخدرة في حال اعترف بذنبه وتوجه للعلاج عبر المراكز المعنية
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
مصادر طبية فلسطينية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، تعلن استشهاد شاب من مخيم جنين، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين.
الولايات المتحدة تعلن أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس قادت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح محتجزين، ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.
تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
لليوم الثاني .. تصريحات رئيس الوزراء حديث مواقع التواصل .. استمع 02/26/2024 - 15:05 عمان نت-هلا محاسن
لليوم الثاني على التوالي تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلقت نعمة: يا ريت تنزلو على الشمال لانه هاد بس يعتبر انزال في ظل المجاعه، والجسر البري كل العالم بيعرف عنه فلا يوجد داعي لانكاره حياة الصهينه اصبحت في هذا الزمان المذل للمسلمين اهم من حياة الذين يموتون من القصف والمجاعه سياحسب الجميع عند الله وباذن الله غزه ستنتصر لان الله معها وهذا يكفيها.
وقال حسين محادين: لهم سلطه وهي الممثل #الشرعي و #الوحيد للشعب الفلسطيني .. الأردن ليس بحاجة لتبرير مواقفة لأي كان، والتي دفع ثمنها غاليا من دماء أبناءه الزكية " شهداءه الابرار" على ارض فلسطين والاردن.
ونشرت آلاء الفارس: جلالة الملك والحكومه والشعب واللجان الاهليه كلها بتقدم مساعدات وبكميات كبيره جدا بالاضافه الى الدعم النقدي الكبير من اهل الخير وهاذا واجبنا الاخلاقي والديني تجاه الاهل بقطاع غزه ولكن اغلب هاذه الحملات مااخذت حقها من تغطيه الاعلاميه كون الجميع بشتغل من اجل مرضاة الله عز وجل والاجر والثواب.
وأضاف خالد العزازة: حكومتك إدانة الجسر البري على لسان وزير زراعه وادان السماسرة الزراعيين معاليك لسنا أطفال روضه نحن شعب وواعي..أغلق المعبر لوقف المشككين الي بيضايقوكم.
وعلق فايز: الجسر البري وهمي لا وجود له ، دور الأردن واضح جدا تجاه القضية الفلسطينية ، الأردن اكثر دولة وقفت مع فلسطين ، بحيث يوجد تيارات تصدر اشاعات لتشويه دور الأردن الشريف ، مافي دولة وقفت مع فلسطين قد الأردن.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · لليوم الثاني .. تصريحات رئيس الوزراء حديث مواقع التواصل أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad
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