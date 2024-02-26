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لليوم الثاني .. تصريحات رئيس الوزراء حديث مواقع التواصل .. استمع

2/26/2024 7:08:27 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي يتوقع أن تكون أسعار الخضار والفواكه معتدلة في شهر رمضان.
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الأردنيين في برنامجي الماجستير والدكتوراه مقدمة من حكومة نيوزيلندا للعام الجامعي 2024-2025.
  • الرائد نبيل الرواشدة من إدارة مكافحة المخدرات يؤكد أن القانون يتعامل مع الشخص المتعاطي على انه مريض وضحية للمادة المخدرة في حال اعترف بذنبه وتوجه للعلاج عبر المراكز المعنية
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
  • مصادر طبية فلسطينية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، تعلن استشهاد شاب من مخيم جنين، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين.
  • الولايات المتحدة تعلن أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس قادت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح محتجزين، ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.
  • تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    لليوم الثاني .. تصريحات رئيس الوزراء حديث مواقع التواصل .. استمع 02/26/2024 - 15:05 عمان نت-هلا محاسن

    لليوم الثاني على التوالي تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

    فعلقت نعمة: يا ريت تنزلو على الشمال لانه هاد بس يعتبر انزال في ظل المجاعه، والجسر البري كل العالم بيعرف عنه فلا يوجد داعي لانكاره حياة الصهينه اصبحت في هذا الزمان المذل للمسلمين اهم من حياة الذين يموتون من القصف والمجاعه سياحسب الجميع عند الله وباذن الله غزه ستنتصر لان الله معها وهذا يكفيها.

    وقال حسين محادين: لهم سلطه وهي الممثل #الشرعي و #الوحيد للشعب الفلسطيني .. الأردن ليس بحاجة لتبرير مواقفة لأي كان، والتي دفع ثمنها غاليا من دماء أبناءه الزكية " شهداءه الابرار" على ارض فلسطين والاردن.

    ونشرت آلاء الفارس: جلالة الملك والحكومه والشعب واللجان الاهليه كلها بتقدم مساعدات وبكميات كبيره جدا بالاضافه الى الدعم النقدي الكبير من اهل الخير وهاذا واجبنا الاخلاقي والديني تجاه الاهل بقطاع غزه ولكن اغلب هاذه الحملات مااخذت حقها من تغطيه الاعلاميه كون الجميع بشتغل من اجل مرضاة الله عز وجل والاجر والثواب.

    وأضاف خالد العزازة: حكومتك إدانة الجسر البري على لسان وزير زراعه وادان السماسرة الزراعيين معاليك لسنا أطفال روضه نحن شعب وواعي..أغلق المعبر لوقف المشككين الي بيضايقوكم.

    وعلق فايز: الجسر البري وهمي لا وجود له ، دور الأردن واضح جدا تجاه القضية الفلسطينية ، الأردن اكثر دولة وقفت مع فلسطين ، بحيث يوجد تيارات تصدر اشاعات لتشويه دور الأردن الشريف ، مافي دولة وقفت مع فلسطين قد الأردن.

    كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

    Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · لليوم الثاني .. تصريحات رئيس الوزراء حديث مواقع التواصل أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad

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