الأونروا: استمرار القتال يرفع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن تواصل القتال خصوصا في شمال غزة ودير البلح وخان يونس يزيد من ارتفاع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية.



وأضافت الأونروا في بيان أن المساعدات الواردة قليلة للغاية والإمدادات الداخلة إلى غزة انخفضت بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.



وأكدت أنه من المفترض أن تزيد المساعدات ولا تنخفض لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون ظروفا يائسة.



وشددت على أنها تواجه عقبات تمنعها من إيصال المساعدات تتمثل في غياب الإرادة السياسية وإغلاق المعابر وانعدام الأمن وانهيار النظام المدني.

