الأونروا: استمرار القتال يرفع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن تواصل القتال خصوصا في شمال غزة ودير البلح وخان يونس يزيد من ارتفاع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية.
وأضافت الأونروا في بيان أن المساعدات الواردة قليلة للغاية والإمدادات الداخلة إلى غزة انخفضت بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.
وأكدت أنه من المفترض أن تزيد المساعدات ولا تنخفض لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون ظروفا يائسة.
وشددت على أنها تواجه عقبات تمنعها من إيصال المساعدات تتمثل في غياب الإرادة السياسية وإغلاق المعابر وانعدام الأمن وانهيار النظام المدني.
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