بيان هام من وزارة التربية والتعليم حول المناهج الدراسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لتطوير المناهج، أن مناهج الصف الحادي عشر للعام الدراسي المقبل (2024/ 2025) (العام الأول من الثانويّة العامة) في مباحث اللغة العربيَة، والتربية الإسلاميّة، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، ما تزال حتى الآن قيد الإعداد، ولم يتمَّ حتى هذه اللحظة نشر أيٍّ منها.



وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، إنه سينشر هذه المباحث حال جاهزيتها، على الموقع الرسمي للمركز، للاطلاع عليها من قبل الطلبة وذويهم والزملاء المعلّمين.



ولفت إلى أن ما ينشر على بعض المنصات من موادٍ تعليميّة تدعي أنّها من الكتب الرسميّة أمرٌ عارٍ عن الصّحة وبعيد عن الكتب قيد التأليف، داعيا إلى عدم تداولها، ومتابعة ما يصدر عن المركز بشكل رسمي، وعبر صفحته الرسمية.