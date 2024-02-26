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الهلال الأحمر الفلسطيني: أجلينا 24 شخصا من مستشفى الأمل

2/26/2024 7:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها أجلت اليوم الإثنين 24 شخصا من مستشفى الأمل في خان يونس، من بينهم 18 مريضا وجريحا، 8 منهم بحاجة لعمليات جراحية عاجلة.


وأضافت الجمعية في بيان أنها أدخلت مواد لوجستية وطعاما ومياها للمستشفى الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ عدة أسابيع.


وأردفت قائلة "رغم التنسيق المسبق من فريق الأمم المتحدة للقافلة ومرافقتهم لها، إلا أن الاحتلال قام بعرقلة مرور القافلة لحوالي 7 ساعات عند الحاجز العسكري غربي حي الأمل، حيث تم إنزال جميع المسعفين من مركباتهم واجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم تقييد 3 مسعفين واقتيادهم لجهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم".


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