حزب الله: استهدفنا مستوطنة شتولا وموقع حدب يارين
التاريخ
2/26/2024 7:07:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين.
وأضاف الحزب أنه استهدف بالأسلحة الصاروخية مستوطنة شتولا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المنازل في المدنية جنوب لبنان.
MENAFN26022024000208011052ID1107899707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.