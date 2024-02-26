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حزب الله: استهدفنا مستوطنة شتولا وموقع حدب يارين

2/26/2024 7:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين.


وأضاف الحزب أنه استهدف بالأسلحة الصاروخية مستوطنة شتولا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المنازل في المدنية جنوب لبنان.


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