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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا وحدة الدفاع الجوي لحزب الله في البقاع

2/26/2024 7:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية على مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع بجنوب لبنان.


وأضاف الجيش في بيان أن القصف على البقاع جاء ردا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة وإسقاطها، قائلا إنه "سيواصل عملياته ضد حزب الله للدفاع عن إسرائيل بما في ذلك المجال الجوي اللبناني".

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