الجيش الإسرائيلي: استهدفنا وحدة الدفاع الجوي لحزب الله في البقاع

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا وحدة الدفاع الجوي لحزب الله في البقاع
التاريخ
2/26/2024 7:07:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية على مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع بجنوب لبنان.
وأضاف الجيش في بيان أن القصف على البقاع جاء ردا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة وإسقاطها، قائلا إنه "سيواصل عملياته ضد حزب الله للدفاع عن إسرائيل بما في ذلك المجال الجوي اللبناني".
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