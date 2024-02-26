خبراء: شاي الأعشاب يساعد على محاربة التدخين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف خبراء بريطانيون أن تناول شاي الأعشاب بشكل منتظم يساعد على التوقف عن تدخين السجائر العادية، واستخدام السجائر الإلكترونية، ويمكنه أيضاً إصلاح بعض الأضرار التي حدثت في الجسم نتيجة التدخين.ويعتبر النيكوتين مادة تسبب الإدمان بشكل كبير، وبالتالي فإن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يكون عادة من الصعب التخلص منها. ويعتقد الخبراء في GoSmokeFree أن شرب شاي الأعشاب قد يكون مفتاح الإقلاع عن التدخين للأبد، بسبب التأثير الذي ينتجه في الجسم.



محاكاة تأثير النيكوتين

وقال الخبراء "شاي الأعشاب يمكن أن يكون حليفاً واعداً في المعركة ضد الرغبة الشديدة في النيكوتين. توفر أنواع الشاي هذه تأثيراً منشطاً يشبه النيكوتين، مما يوفر بديلاً مرضياً عن الفعل المعتاد المتمثل في التدخين العادي أو تدخين السجائر الإلكترونية".

وأشار الخبراء إلى بحث ذكر أن الجينسنغ - الموجود في بعض أنواع شاي الأعشاب - قد يمتلك خصائص علاجية لإدمان النيكوتين، لأنه يضعف تأثير الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة يتم إطلاقه أثناء التدخين.



الشاي الأخضر الأفضل

ويُعد الشاي الأخضر من أفضل أنواع شاي الأعشاب لأنه يغمر الجسم بالمغذيات الدقيقة والأحماض الأمينية، التي يمكن أن تقلل بدورها من الرغبة في التدخين.



ولا يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في التغلب على الرغبة الشديدة بالتدخين فحسب، بل يمكن أن يساعد في التراجع عن الضرر الذي يلحقه بالجسم أيضاً.

وتشير الأبحاث إلى أنه يساعد أيضاً في إصلاح الأنسجة المتضررة بسبب التدخين، مما يساعد على شفاء الجسم بأكمله على المدى الطويل.

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