بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4 ملايين دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، على تداول نحو 3.3 مليون سهم، موزعة على 2571 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.
وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2465، بنسبة 0.01 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
MENAFN26022024000208011052ID1107899703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.