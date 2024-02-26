شهيدان و3 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في البقاع

شهيدان و3 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في البقاع
التاريخ
2/26/2024 7:07:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أفاد مصدر أمني لبناني بارتقاء شهيدان واصابة 3 آخرين في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على بلدة بوداي في البقاع بجنوب لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا كبيرا بعد إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية، وعلى الفور ردّت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة البقاع للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
MENAFN26022024000208011052ID1107899701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.