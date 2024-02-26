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شهيدان و3 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في البقاع

2/26/2024 7:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني لبناني بارتقاء شهيدان واصابة 3 آخرين في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على بلدة بوداي في البقاع بجنوب لبنان.


وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا كبيرا بعد إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية، وعلى الفور ردّت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة البقاع للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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