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أرقام موسى التعمري في مباراة مونبلييه ومارسيليا

2/26/2024 7:07:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحرز نجم المنتخب الوطني والمهاجم في صفوف فريق مونبلييه موسى التعمري، هدفًا في مرمى أولمبيك مارسيليا خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، والتي انتهت بفوز مارسيليا 4-1 في إطار الجولة 23 من الدوري الفرنسي.
وشارك التعمري في المباراة لمدة 78 دقيقة قبل أن يستبدل بزميله يان كاراموه، ووفقًا لشبكة "أوبتا"، قام التعمري بثلاث تسديدات، اثنتين منها على المرمى، وصنع فرصة واحدة لزملائه في الملعب.
وقدّم موسى التعمري أداءً جيدًا حيث قام بـ 24 لمسة للكرة، وقدّم 14 تمريرة بدقة وصلت إلى 85.7%، ولم يفقد الكرة ولم يرتكب أخطاء، واكتسب خطأ واحد.
وبهذا الهدف، يرتفع رصيد التعمري إلى 4 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، كما كان وراء تمريرة حاسمة واحدة.

ملاعب

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