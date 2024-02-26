Monday, 26 February 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصدار 42 ألفا و848 شهادة عدم محكومية في الأردن الشهر الماضي

2/26/2024 6:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها خلال شهر كانون الثاني الماضي.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 39807 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا الشهر الماضي، بالإضافة لإصدار 3041 ألف شهادة عدم محكومية باللغة الإنجليزية.
كما استقبلت الوزارة في كانون الثاني الماضي، 207 طلب مساعدة قانونية، ونفذت أيضا 333 حكما قضائيا بديلا عن الحبس، إلى جانب إنجاز 21452 معاملة لدى دوائر الكاتب العدل.
وأنجزت الوزارة الشهر الماضي 544 مزادا إلكترونيا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.


MENAFN26022024000208011052ID1107899529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث