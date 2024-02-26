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إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة شتولا

2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلق صاروخ بركان من جنوب لبنان باتجاه المنطقة الواقعة بين مستوطنتي شتولا وزرعيت.


وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن صفارات الإنذار تدوي في شتولا على الحدود اللبنانية.


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