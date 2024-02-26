إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة شتولا

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة شتولا
التاريخ
2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اطلق صاروخ بركان من جنوب لبنان باتجاه المنطقة الواقعة بين مستوطنتي شتولا وزرعيت.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن صفارات الإنذار تدوي في شتولا على الحدود اللبنانية.
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