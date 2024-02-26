فيديو- غارة إسرائيلية على منطقة جبل الرفيع بجنوب لبنان

فيديو- غارة إسرائيلية على منطقة جبل الرفيع بجنوب لبنان
التاريخ
2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت غارة إسرائيلية منذ قليل منطقة جبل الرفيع بإقليم التفاح جنوبي لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا كبيرا بعد إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية، وعلى الفور ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة البقاع للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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