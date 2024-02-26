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انهيار في منجم بشرق تركيا

2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام والسلطات التركية بحدوث انهيار في أحد المناجم في ولاية إلازيغ بشرق البلاد اليوم الاثنين، مما أدى إلى محاصرة 3 عمال تحت الأرض، حسب المعلومات الأولية.
وتم إرسال فرق من الأطباء وعناصر إدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث.


وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD أنه نتيجة عملية البحث والإنقاذ، تم انتشال اثنين من عمال المناجم، فيما تستمر جهود البحث عن الثالث "دون انقطاع".


وتحدثت تقارير أخرى عن فقدان 4 عمال وإنقاذ 2 أو 3 منهم حتى الآن.


ولم يكشف على الفور عن سبب الانهيار.

RT

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