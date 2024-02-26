رئيس الوزراء يتسلم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة البلاد لعام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة البلاد، الذي يتمحور حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني 2023م.



وأكد رئيس الوزراء لدى تسلمه التقرير من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى اشتيوي أهمية الجهود التي يقوم بها المجلس في تسليط الضوء على أبرز القضايا والموضوعات الوطنية، وتشخيص واقع مختلف القطاعات بدافع المساهمة في النهوض بها.

ويتطرق التقرير إلى أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني، كما يقدم تحليلاً لمدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتطلبات المواءمة ما بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، ومواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة.

