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شاهد.. برومو مرعب في 'المداح أسطورة العودة'

2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت قناة "mbc" مصر عبر صفحتها على "الإنستغرام"، البرومو الرسمي لمسلسل "المداح 4"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024، وعلّقت "المداح أسطورة العودة رمضان 2024".
وسيطر على البرومو حالة كبيرة من الرعب، وظهر الفنان محمد دياب في دور "جن" يثير ذعر حمادة هلال في الأحداث، وكذلك الفنان فتحي عبدالوهاب ظهر بدور "جن" آخر، وسيدخلان في صراع كبير ضمن أحداث الجزء الرابع من العمل.

ومسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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