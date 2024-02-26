شاهد.. برومو مرعب في 'المداح أسطورة العودة'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت قناة "mbc" مصر عبر صفحتها على "الإنستغرام"، البرومو الرسمي لمسلسل "المداح 4"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024، وعلّقت "المداح أسطورة العودة رمضان 2024".
وسيطر على البرومو حالة كبيرة من الرعب، وظهر الفنان محمد دياب في دور "جن" يثير ذعر حمادة هلال في الأحداث، وكذلك الفنان فتحي عبدالوهاب ظهر بدور "جن" آخر، وسيدخلان في صراع كبير ضمن أحداث الجزء الرابع من العمل.
ومسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.
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