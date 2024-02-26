اليونيسف: إيصال المساعدات مسألة حياة أو موت بالنسبة لأطفال غزة

اليونيسف: إيصال المساعدات مسألة حياة أو موت بالنسبة لأطفال غزة
التاريخ
2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن إيصال المساعدات مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال في قطاع غزة.
وأضافت يونيسيف في بيان أن الاحتياجات في غزة عاجلة وهائلة، خاصة المياه والغذاء والدواء والوقود، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بغزة سيوفر أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.
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