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اليونيسف: إيصال المساعدات مسألة حياة أو موت بالنسبة لأطفال غزة

2/26/2024 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن إيصال المساعدات مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال في قطاع غزة.


وأضافت يونيسيف في بيان أن الاحتياجات في غزة عاجلة وهائلة، خاصة المياه والغذاء والدواء والوقود، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بغزة سيوفر أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.


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